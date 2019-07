San Fruttuoso, incendio in un locale di via Giacometti: in fiamme il Rodizio Brasileiro

Genova – Paura, questa notte, per un incendio che ha interessato il Rodizio Brasileiro, il ristorante in via Paolo Giacometti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30 e ha richiamato sul posto i Vigili del Fuoco di Genova che sono intervenuti con due squadre.

Secondo quanto finora diffuso, sembra che a scatenare l’incendio sia stato un frigorifero, probabilmente per un corto circuito.

I locali del ristorante sono stati invasi da un denso fumo nero che ha reso l’intervento dei pompieri particolarmente difficile.

Non si segnalano feriti né intossicati.