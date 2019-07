Studenti – Al via oggi le Borse di Studio, bandi aperti sino al 31 agosto

Genova – A partire da oggi, lunedì 1 luglio 2019, gli studenti universitari iscritti all’ateneo genovese e alle Afam liguri (istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica) potranno fare domanda di borsa di studio online attraverso il sito di ALiSEO. I vincitori del bando avranno diritto a una borsa di studio in servizi (alloggio e ristorazione) ed economica.

La scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio è stata fissata al 31 agosto 2019 per tutti gli interessati. Una semplificazione rispetto all’anno passato quando la domanda avveniva in due periodi distinti per le matricole e per gli studenti già iscritti.

“Da quest’anno i ragazzi e le ragazze che intendono fare domanda di borsa di studio hanno due mesi di tempo per presentarla. – afferma Ilaria Cavo, assessore all’Istruzione e Università di Regione Liguria – Una semplificazione per tutti gli studenti, matricole comprese, che intendono iscriversi all’Università di Genova o a un AFAM della Liguria, che così avranno più giorni per informarsi e preparare la documentazione necessaria”. I limiti reddituali per fare la domanda di borsa di studio sono stati portati al massimo dalla giunta regionale: la soglia dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è stata fissata a 23.208,00 euro e quella dell’ISPE (indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) a 51.106,00 euro, dando così la possibilità a un maggior numero di studenti di accedere ai servizi del diritto allo studio universitario. La dichiarazione ISEE per Prestazioni Universitarie è relativa ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2017 mentre l’ISPE al patrimonio posseduto al 31/12/2018.