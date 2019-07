Voltri – Ecco le analisi del materiale usato per il ripascimento della spiaggia

Genova – Sabbia e ghiaia al 99,8 per cento per il ripascimento della spiaggia di Voltri. Nuovo colpo di scena nella battaglia tra residenti e Municipio e Comune per il materiale usato per il ripascimento dell’arenile del litorale voltrese.

Dopo l’assemblea pubblica organizzata dal Municipio e le proteste dei residenti, il Comune risponde con i dati alle “accuse” lanciate.

Un’analisi effettuata da CPG Lab evidenzia come il 99,8 per cento del materiale utilizzato per il ripascimento stagionale della spiaggia di Voltri sia composto da ghiaia (68,01 per cento) e sabbia (31,78 per cento), solamente lo 0,20 è invece costituito da limo e argilla, così come da tabella allegata.

