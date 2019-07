Cani – Obbligo di pulire con l’acqua dove fanno pipì, domani la proposta in Comune a Genova

Genova – Obbligare per legge tutti i proprietari di cani a girare con una bottiglietta d’acqua (e di disinfettante) per pulire dove i loro animali fanno la pipì e multe salate per chi non si adegua al nuovo regolamento.

La proposta arriverà in Comune, a Genova, dopo che molti altri comuni, a partire da quello di Savona, retto da una sindaca di centro-destra, hanno adottato la misura già in vigore in molti paesi europei.

La proposta è di un consigliere di minoranza, Enrico Pignone, eletto nella lista Crivello ma ha ottime possibilità di essere accolta e approvata da una “maggioranza trasversale” che prova a dire basta ai miasmi che si alzano dalle strade grazie al calore insopportabile ed al numero sempre crescente di animali da compagnia che risiedono nelle case dei genovesi.

Una proposta che, a Savona, con Ilaria Caprioglio sindaco di centro-destra, ha messo fuori legge i cagnolini senza bottiglietta da una parte del centro storico, con grande giovamento della pulizia della zona e della vivibilità di strade che sembravano essersi trasformate in vere e proprie latrine per cani.

Il provvedimento che obbliga i proprietari di cani a pulire non solo i rifiuti solidi ma anche quelli liquidi, prodotti dai loro cagnolini, è stato adottato da diversi paesini della riviera ligure e non comporta particolari disagi visto che una parte sempre crescente di proprietari educati e sensibili già provvede per senso civico, senza necessità di sanzioni.

Se il provvedimento passerà, quindi, chi possiede un cane dovrà uscire di casa con il guinzaglio (per i luoghi pubblici come parchi e giardini), i sacchetti per raccogliere le deiezioni, i documenti anagrafici e di vaccinazione del cagnolino e, da domani, anche la bottiglietta d’acqua necessaria a ripulire dove fanno la pipì i pelosetti.

Un ben piccolo sforzo per chi, già ora, si china a compiere un gesto che solo l’amore per il proprio cane può spingere a fare.

Per chi contravviene scatteranno multe salate. A controllare saranno gli agenti di polizia locale e le guardie eco-zoofile che sanzioneranno chi non si attiene alle regole.