Cogoleto – Auto rigate a chi porta i cani in spiaggia

Cogoleto (Genova) – Biglietti minacciosi e auto rigate a chi porta i cani in spiaggia nella cittadina del ponente genovese. Le segnalazioni si ripetono ormai da qualche tempo ma ora l’anonimo “vendicatore” ha iniziato a lasciare biglietti sulle auto che prende di mira, confermando la “matrice” dei suoi gesti.

In particolare vengono colpite le auto parcheggiate sul lungomare e che sono di proprietà di persone che possiedono un cane e lo portano a correre in spiaggia.

L’anonimo vandalo approfitta dell’assenza del proprietario per rigare o comunque danneggiare l’auto del malcapitato per una particolare forma di “protesta” verso un comportamento comunque proibito visto che le spiagge, durante la stagione balneare, sono vietate ai cani tranne che nei tratti specificamente autorizzati.

Il “vendicatore” colpisce già da qualche tempo e più volte i suoi colpi sono stati oggetto di discussione, specie sui social, ma ora, il ritrovamento di biglietti lasciati sulle auto dei malcapitati rende certo il collegamento tra atti di vandalismo e le passeggiate dei cani.

I messaggi sono minacciosi e fanno riferimento specificamente ai cani che non possono andare in spiaggia. Chi contravviene rischia di ritrovarsi l’auto pesantemente danneggiata con sfregi alla carrozzeria fatti con chiavi o oggetti appuntiti o danni più o meno gravi inflitti con precisione chirurgica.

Le denunce delle vittime del “vendicatore” aumentano di giorno in giorno mentre, sui social, ci si divide tra chi condanna il gesto e chi sostiene che siano i proprietari dei cani a comportarsi ormai come se fosse loro dovuto qualunque atteggiamento.