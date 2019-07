Genova – Calcinacci dal Palazzo delle Poste, arrivano i Vigili del Fuoco

Genova – Pezzi di intonaco che si staccano dal cornicione del Palazzo delle Poste, in via Dante e cadono a terra tra la paura dei passanti.

E’ successo questa mattina, poco dopo le 12, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, grazie all’ausilio dell’autoscala, hanno controllato la stabilità del cornicione ed eliminato alcune parti pericolanti.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma la zona è di grande passaggio e i proprietari del palazzo potrebbero essere costretti ad intervenire con la massima urgenza per la pubblica incolumità. In caso di incidenti, infatti, sarebbero penalmente perseguibili e responsabili di ogni danno causato a cose e persone.