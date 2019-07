Loano, fuma marijuana mentre guida lo scooter: denunciato 18enne

Loano (Savona) – La polizia municipale di Loano ha denunciato in stato di libertà un 18enne per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, gli uomini coordinati dal comandante Gianluigi Soro erano impegnati in un pattugliamento nell’area di via degli Alpini ed in località Morteo.

Giunti in via dei Quarzi, hanno notato un 18enne in sella al proprio scooter.

La presenza del ragazzo in una zona così periferica ha insospettito gli agenti, che quindi hanno iniziato a tenerlo d’occhio.

Il giovane stava fumando quella che aveva tutto l’aspetto di una normale sigaretta; il suo odore, però, non lasciava dubbi circa il contenuto. Così quando il ragazzo ha buttato via la “cicca”, gli agenti si sono fermati a raccoglierla ed hanno accertato in maniera inequivocabile le caratteristiche della sigaretta.

A questo punto gli operatori hanno bloccato il giovane e lo hanno sottoposto a perquisizione personale: dalle sue tasche sono saltati fuori 6 grammi di hashish suddivisi in cinque dosi.

Oltre alla denuncia, il ragazzo ha subito il sequestro amministrativo della patente di guida in base a quanto previsto dalla normativa sugli stupefacenti.