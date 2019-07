Meteo Liguria – Veloce perturbazione in arrivo per mercoledì

Un leggero cedimento dell’anticiclone africano permetterà il passaggio di una veloce perturbazione che potrebbe portare pioggia, nei prossimi giorni e quasi certamente una breve pausa nel caldo afoso di questo ultimo periodo.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 2 luglio 2019

Ancora condizioni di caldo afoso medio-elevato, in particolare sulla fascia costiera.

Banchi di nubi basse presenti sul Mar Ligure potranno lambire la costa, specie quella centrale e diffusa attività cumuliforme sui rilievi appenninici potrà sfociare in qualche isolato piovasco o acquazzone a ridosso delle Alpi Liguri e sul versante nord dell’Appennino orientale (al confine con il Tosco-Emiliano).

Venti deboli a regime di brezza. Più attivo il Marino pomeridiano (da sud) sull’Appennino centrale.

Mare poco mosso, o quasi calmo.

Temperature in lieve calo in quota, pressoché stazionarie altrove con valori che oscilleranno tra i 23 e i 31 gradi sulla costa e tra i 14 e i 34 gradi nell’interno.

Mercoledì 3 luglio 2019

Diffusa instabilità nelle zone interne, possibili forti temporali sull’Appennino centro-orientale.

Già nel corso della nottata/primo mattino possibile instabilità in sconfinamento dalla Pianura Padana verso l’entroterra savonese, Genovesato occidentale; in giornata contrasti accesi nelle zone interne potranno determinare temporali localmente intensi.

Venti settentrionali durante la seconda parte della notte e al mattino sul Genovesato, zona Capo Mele, brezze altrove; temporanei rinforzi nelle situazioni temporalesche.

Mare inizialmente quasi calmo o poco mosso; tendente a mosso il settore centrale.

Temperature: in calo, specie nelle zone interne interessate da fenomeni

Giovedì 4 luglio 2019



Soleggiato e più asciutto lato costa; possibile instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri / Marittime nonché lungo l’Appennino orientale