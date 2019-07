Riva Ligure, scontro tra scooter e furgone: grave un giovane

Riva Ligure (Imperia) – Un grave incidente si è verificato questa notte a Riva Ligure, in provincia di Imperia.

Qui, per cause ancora da verificare, un giovane che stava percorrendo l’Aurelia in sella al suo scooter si è scontrato con un furgoncino cadendo violentemente a terra.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi e i sanitari del 118 intervenuti sul posto lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo in codice rosso.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni circa lo stato di salute del giovane.

Saranno gli agenti della Locale, che nella serata di ieri hanno compiuto i rilievi del caso, a ricostruire la dinamica dell’incidente.