Al via i semafori che “fotografano” chi passa con il rosso a Genova

Genova – Dal prossimo 8 luglio, salvo improbabili proroghe, entrano in funzione ufficialmente i primi semafori in grado di fotografare e multare automaticamente chi passa con il rosso e chi non si ferma prima della linea bianca di Stop.

I sistemi tecnologici sono stati sperimentati e ora diverranno operativi a tutti gli effetti e si preannuncia una “tempesta” di sanzioni per gli automobilisti indisciplinati o semplicemente “distratti” poichè lo strumento non è in grado di valutare se il mezzo si ferma dopo la linea bianca o attraversa del tutto l’incrocio.

Saranno soprattutto i mezzi a due ruoti a sperimentare per primi la rigidità del sistema, essendo abituati a superare le auto ferme al semaforo per ripartire prima.

Il primo impianto che verrà attivato sarà quello all’incrocio tra via Timavo, via Isonzo, corso Europa ma ben presto arriveranno impianti anche nella maggior parte degli incroci dove si sono registrati incidenti gravi in passato.