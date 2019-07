Calciomercato Sampdoria, Andersen ai saluti: accordo con il Lione

Genova – Sta per concludersi l’esperienza di Joachim Andersen in maglia blucerchiata. Il difensore centrale, arrivato all’ombra della Lanterna nell’agosto del 2017 dal Twente, è ad un passo dal trasferimento in Ligue 1, dove giocherà al Lione.

La trattativa, come riferisce alfredopedulla.com, sarebbe ormai ai dettagli. Le due società erano al lavoro già dalla scorsa settimana per il raggiungimento dell’accordo economico, che ora sarebbe stato finalmente raggiunto. Alla Samp andranno quindi 25 milioni di euro più 5 di bonus legati alle prestazioni del giocatore.

Il classe ’96 sembrerebbe aver ormai trovato una destinazione per il proprio futuro, dopo essere stato corteggiato a lungo da numerosi top club sia italiani che europei.

Grazie alle sue ottime prestazioni sotto la gestione di Marco Giampaolo, infatti, aveva attirato l’attenzione di Inter, Juventus, Milan, Tottenham e Arsenal. Ora il promettente difensore centrale ripartirà dalla Francia, dove avrà l’occasione di crescere ulteriormente e di far vedere le sue capacità anche in campo europeo alla corte di Sylvinho.