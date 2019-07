Centto Storico, sequestrati 320 chili di pesce congelato mal conservato

Genova – 320 chili di prodotti ittici mal conservati sono stati sequestrati dal reparto Sicurezza e Commercio della Polizia Locale.

La merce mal conservata è stata trovata in quattro congelatori in un negozio di via del Campo.

L’intervento, nell’ambito degli abituali controlli della regolarità e della salubrità dei prodotti messi in vendita a tutela dei consumatori e cittadini genovesi disposti dal Comando, è stato portato a termine con la collaborazione del personale della Asl3, specializzato nella verifica igienico sanitaria dei prodotti ittici congelati mal conservati, e quindi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

La merce era stata messa in vendita in un esercizio di vicinato di via del campo, condotto da un cittadino di origine bengalese. I veterinari della struttura complessa di Igiene ed alimenti di origine animale della Asl hanno effettuato i controlli tecnici sanitari, il personale della Polizia Locale, quelli annonari e amministrativi, già avviati il giorno precedente dagli uomini del reparto Sicurezza e Commercio che avevano capito come la situazione fosse di particolare gravità e per questo avevano chiesto la presenza degli specialisti.

Il pesce, in origine congelato, secondo gli strumenti tarati della Asl, era conservato zero gradi e non a -18 gradi, come previsto dalla normativa vigente.

Questk ha fatto scattare il sequestro preventivo a tutela della salute pubblica.

Il titolare dell’esercizio è stato denunciato per aver messo in vendita generi alimentari in cattivo stato di conservazione.