Chiavari, nuovo parco dedicato ai cani inaugurato in traversa di via San Rufino

Chiavari (Genova) – Una nuova zona interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe nella città di Chiavari. È stato inaugurato oggi il nuovo dog park in traversa di via San Rufino, nel quartiere di Sampierdicanne.

Si tratta di uno spazio di 230 metri quadri fortemente voluto dagli abitanti della zona in modo da avere un’area dove far giocare liberamente e in tutta sicurezza i propri cani. Il progetto di riqualificazione del sito ha tenuto conto delle scelte riguardanti il Rio Bona e ha riguardato la creazione di un parapetto lungo l’argine destro del rivo con l’installazione di recinzioni in legno, la sistemazione del verde e l’asportazione di sassi e terriccio.

Oltre al livellamento del terreno, è stato creato anche un tappeto erboso all’interno della recinzione per la sgambatura, alta circa 2 metri.

Al fine di garantire un’esperienza confortevole a tutti gli animali è stata realizzata anche una zona d’ombra e installato un abbeveratoio automatico in acciaio inox. Nell’area saranno inoltre presenti dei distributori automatici che consentiranno ai padroni di rifornirsi di sacchetti per le deiezioni dei propri animali.