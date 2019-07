Genova – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Antica Romana di Quarto per il crollo di un muraglione di un giardino. Per cause in via di accertamento, il muro è crollato, fortunatamente senza creare danni a persone.

Al momento non si esclude nessuna causa, nemmeno la perdita idrica.

I vigili hanno chiuso l’acqua del condominio superiore e stanno attendendo l’intervento del tecnico del comune dell’incolumità pubblica per i procedimenti del caso.

Il giardino risulta interdetto.