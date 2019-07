Iqos al party con gli ex Otago per presentare il futuro senza fumo di Philip Morris

Genova – Location esclusiva e live musicale con il gruppo rivelazione degli Ex-Otago per la presentazione, all’ombra della Lanterna, del progetto della Philip Morris per “un futuro senza fumo”.

L’evento di ieri sera è stato organizzato per presentare, nella splendida cornice del Palazzo del Principe, la scelta del colosso internazionale di sostituire le sigarette con prodotti privi di combustione.

Dopo aver lanciato IQOS nel 2014 a Milano e dopo una rapida espansione in tutte le principali città d’Italia, Philip Morris anticipa così il suo arrivo a Genova con un concept store IQOS, in apertura entro l’anno.

Philip Morris sta guidando una radicale trasformazione del mondo del tabacco con l’obiettivo di costruire un futuro senza fumo, sostituendo le sigarette con prodotti alternativi senza combustione.

“Genova da sempre è una città aperta alla scoperta di nuovi mondi e all’innovazione, e per questi motivi ci sentiamo molto affini allo spirito della città. In meno di cinque anni i fumatori che sono passati ad IQOS sono oltre 10 milioni nei 47 Paesi in cui siamo presenti. Di questi, circa il 70% ha smesso completamente di fumare sigarette tradizionali – spiega Daniel Cuevas, Head of RRP Development in Philip Morris Italia – E’ indubbio che non iniziare e smettere siano le soluzioni migliori. Tuttavia solo una persona su dieci dichiara di voler smettere di fumare. Per coloro che non vogliono smettere, i prodotti come IQOS rappresentano una valida alternativa, come recentemente riconosciuto dalla FDA americana che ne ha autorizzato la vendita negli Stati Uniti”.

IQOS è il dispositivo di Philip Morris International che scalda appositi stick di tabacco grazie a una lamina che agisce a temperatura controllata, evitando la combustione. Il riscaldamento del tabacco permette il rilascio di nicotina, che pur essendo una sostanza additiva e non priva di rischi, non è la principale causa delle malattie fumo correlate, consentendo così al fumatore adulto che altrimenti continuerebbe a fumare ad abbandonare completamente le sigarette tradizionali.

L’evento di lancio in città ha visto un live esclusivo degli Ex-Otago, tra le più interessanti rivelazioni del panorama indie italiano. Formatasi proprio a Genova nel 2002 – città sempre presente nei loro testi – la band si caratterizza per uno stile fuori dal comune: sonorità fresche e arrangiamenti pop si mixano a testi in cui l’ironia diventa la chiave per veicolare messaggi importanti.