Meteo Liguria – Nuovo picco di calore nel fine settimana

Torna a stabilizzarsi l’alta pressione sul Mediterraneo e nel fine settimana è previsto l’arrivo di una nuova ondata di calore che farà crescere ancora una volta le temperature e il senso di caldo opprimente.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 3 luglio 2019

Ancora condizioni di caldo afoso medio-elevato, in particolare sulla fascia costiera

Al mattino velature in transito sul ponente della regione, mentre a levante non escludiamo, soprattutto al mattino presto, l’avanzata dal mare di alcuni banchi nuvolosi, che si dissolveranno comunque già nel corso della mattinata.

Al pomeriggio diffusa attività cumuliforme sui rilievi appenninici potrà sfociare in qualche temporale a ridosso delle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale, tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto.

In serata aumento generale della copertura nuvolosa. Temporali sull’Appennino di ponente in possibile e locale sconfinamento anche verso la costa del savonese.

Venti a regime di brezza. In serata possibili raffiche di vento dai quadranti settentrionali tra savonese e genovese

Mare poco mosso, o quasi calmo.

Temperature: stazionarie con valori oscillanti tra i 22 e i 33 gradi sulla costa e tra i 13 e i 35 gradi nell’entroterra.

Giovedì 4 luglio 2019

Condizioni di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Possibili temporali pomeridiani su diverse zone del nostro appennino

Venti a regime di brezza

Mare prevalentemente poco mosso

Temperature: stazionarie o in leggero calo.

Venerdì 5 luglio 2019

Soleggiato e più asciutto lato costa; possibile instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri / Marittime nonché lungo l’Appennino orientale