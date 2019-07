Osservatorio del Righi, arriva il nuovo corso di fotografia astronomica

Genova – Una nuova occasione per tutti gli amanti della fotografia per mettersi in gioco e imparare sotto l’attenta guida di esperti del settore. Inizierà questo sabato 6 luglio l’inedito corso di fotografia astronomica organizzato dall’Osservatorio Astronomico del Righi.

Durante gli incontri i partecipanti avranno la possibilità di scoprire i segreti della fotografia degli astri, sia a largo campo sia a profondo cielo o planetaria. Tutti gli appuntamenti, che alterneranno momenti teorici a vere prove sul campo, saranno suddivisi tra la cupola dell’Osservatorio e una località dell’entroterra dove si potrà fotografare il cielo in tutta la sua bellezza grazie alla minore presenza di inquinamento luminoso.

Questo il calendario completo del corso:

Sabato 6 luglio ore 21.00 (L’astrofotografia e il mondo dei telescopi – Osservatorio Astronomico del Righi)

Giovedì 11 luglio ore 21.15 (A caccia di pianeti. L’acquisizione – Osservatorio Astronomico del Righi)

Giovedì 25 luglio ore 21.15 (A caccia di pianeti. Elaborazione – Osservatorio Astronomico del Righi)

Venerdì 26 luglio ore 21.15 (Foto a largo campo, puntamento polare e astroguida – Località dell’entroterra genovese)

Giovedì 1 agosto ore 21.15 (Nel profondo cielo. Acquisizione – Osservatorio astronomico del Righi)

Venerdì 2 agosto ore 21.15 (Nel profondo cielo. Elaborazione – Località dell’entroterra genovese)

Il costo di iscrizione per il corso sarà di 60 euro (50 euro per i minorenni e over 65). Per l’iscrizione sarà sufficiente presentarsi presso l’Osservatorio durante la prima lezione.