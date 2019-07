Pro Recco, Edorardo Prian è un nuovo giocatore dei biancocelesti

Recco (Genova) – Edoardo Prian passa ufficialmente alla Pro Recco. Il giocatore, nato nel capoluogo ligure nel 1988, arriva dal Bogliasco, società nella quale ha trascorso le ultime cinque stagioni.

Cresciuto nella Sportiva Sturla, l’atleta si è fatto conoscere anche per le sue esperienze con Nervi, Brescia, Cagliari e Sport Management. Sarà quindi lui il nuovo rinforzo per la porta del club di Maurizio Felugo, andando a completare il reparto insieme a Marko Bijac, titolare della Croazia e Francesco Massaro, originario di Rapallo.

“Sono contento, vivo questa chiamata come un premio per tutti i sacrifici che ho fatto per la pallanuoto, nessun giocatore potrebbe chiedere di meglio: essere allenato dal migliore al mondo e scendere in acqua con i più forti – dichiara il nuovo estremo difensore biancoceleste – Sono reduce da una stagione non felice e questa è una opportunità fantastica per riprendere fiducia, rialzare la testa e tornare ai livelli di qualche anno fa che mi portarono in Nazionale. L’obiettivo, intanto, sarà dimostrare di poter essere all’altezza di questa rosa, non vengo come ‘aggregato’ ma per far vedere che ci posso stare. Spero di poter trovare qualche spazio per giocare e, perché no, fare l’esordio in Champions League, un ulteriore stimolo per la stagione a Recco”.

Tanta la voglia di fare bene in questa nuova avventura, con la promessa di mettercela tutta proprio come il suo eroe, il portiere ungherese Viktor Nagy: “Mi piace molto Nagy, la sua personalità, i suoi atteggiamenti che provano a mettere in difficoltà l’avversario anche psicologicamente. È bello osservarlo, così come apprezzo Lopez Pinedo: adesso, con le nuove regole, ho visto che ha cominciato pure a segnare. Ecco, io in estate gioco sempre in attacco: se il mister mi chiederà di portarmi in avanti sono pronto”.