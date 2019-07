Marassi – Picchia il cane e lo frusta con il guinzaglio, incastrato dalle telecamere

Genova – Picchiava regolarmente il proprio cane e lo “frustava” con il guinzaglio per “farsi obbedire”. Un 40enne è stato denunciato per maltrattamenti dalle Guardie Zoofile Ambientali guidate da Gian Lorenzo Termanini che hanno raccolto le segnalazioni di alcuni testimoni che segnalavano le ripetute violenze.

Ad incastrare l’uomo, però, sono state le riprese di alcune videocamere di sorveglianza di una ditta che hanno ripreso diversi episodi e che sono state acqusite dal personale intervenuto.

Il cane veniva colpito con pugni e calci e frustato con il guinzaglio in modo da procurare persino delle ferite.

L’animale è stato sequestrato e trasferito al canile di Monte Contessa dove potrebbe essere dato in adozione se l’uomo verrà condannato per maltrattamento ad animali.