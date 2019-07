Quezzi – Lancio di sassi contro i cinghiali in via del Molinetto

Genova – Sassate ad una famigliola di cinghiali che percorreva via del Molinetto, nel quartiere di Quezzi. E’ successo ieri notte quando un gruppetto di ragazzini ha iniziato a seguire un gruppo di animali che ormai quotidianamente percorre la via in direzione del centro abitato.

Dopo aver tentato di allontanarli con urla e strepiti i ragazzetti hanno iniziato a lanciare oggetti e pietre contro la famigliola, spaventandola e provocandone la fuga precipitosa che avrebbe potuto provocare un incidente.

Un’imprudenza che poteva avere conseguenze tragiche visto che si trattava di una femmina con alcuni cuccioloni. L’istinto materno avrebbe potuto spingere l’animale a caricare gli aggressori con il rischio di gravi ferite.

Alcuni residenti della zona hanno allertato la polizia locale che ha raggiunto la zona ma senza individuare gli aggressori che nel frattempo si erano dispersi.

Secondo alcuni testimoni non sarebbe il primo episodio di questo tipo nella zona e si raccomanda la massima prudenza perché i cinghiali, sebbene abituati alla presenza degli umani, restano animali selvatici ed imprevedibili.

Il maltrattamento degli animali è un reato grave e comunque si rischia di causare un incidente o di innescare una aggressività dei cinghiali alla vista delle persone.