Turisti da 60 anni in Liguria, premiati coniugi olandesi

San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Da sessanta anni tornano da turisti in Liguria dalla lontana Olanda dove vivono. Un vero e proprio record per Daan Wernsen e Reina Zwart che hanno messo piede a San Bartolomeo al Mare per la prima volta nel 1959 e da allora sono affezionatissimi, al punto da frequentare lo stesso albergo, il Piccolo Hotel delle Palme, dal 1974.

Un attaccamento alla Liguria e alla cittadina del ponente ligure che andava in qualche modo riconosciuta – in attesa che lo faccia anche la Regione Liguria che certamente sarà sensibile ad un simile attaccamento al nostro territorio – e così l’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare ha conferito una targa ricordo alla coppia di fedelissimi turisti.

La targa con cui il Comune celebra i 60 anni di turismo dei fedelissimi coniugi è stata consegnata a sorpresa direttamente in albergo ed è stata salutata da un brindisi organizzato dal proprietario dell’hotel Giacomo Airenti insieme al vice Sindaco Sandro Fedozzi, l’assessore Davide Salerno e il consigliere Salvatore Marescalco.

Daan e Reina hanno già fatto sapere che torneranno a San Bartolomeo al Mare anche il prossimo anno.