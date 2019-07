Zoagli – Turisti in difficoltà salvati in mare

Zoagli (Genova) – Sono usciti con una imbarcazione in mare, al tramonto, ma poi non sono più riusciti a fare rientro ed hanno dovuto chiedere l’aiuto della capitaneria di Porto anche per un incidente occorso ad uno dei passeggeri.

Brutta disavventura fortunatamente a lieto fine, ieri notte, per quattro turisti che si sono ritrovati in balia del mare. In loro soccorso è intervenuta una pilotina della Guardia Costiera che li ha raggiunti velocemente, ha trato in salvo i passeggeri e ha trainato in porto l’imbarcazione in avaria.

Uno dei passeggeri dell’imbarcazione è stato ricoverato in ospedale per alcune ferite riportate alle gambe.