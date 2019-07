Calciomercato Sampdoria, Malinovskyi ad un passo: c’è la conferma del Genk

Genova – Sono ore di fuoco per la società blucerchiata. I tifosi attendono con trepidazione di conoscere il futuro del club, che secondo diverse fonti sarebbe ad un passo dalla cessione alla cordata rappresentata da Gianluca Vialli.

A tenere banco però è anche il mercato in entrata e nelle ultime ore sembrerebbe essersi sbloccata la trattative per uno dei tanti obiettivi doriani. Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino del Genk, è infatti ad un passo dal trasferimento a Genova.

Il club di Corte Lambruschini è riuscito a strappare il sì del giocatore e della formazione belga dopo una lotta serrata con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che aveva messo da tempo gli occhi sul talento classe ’93. Adesso, però, i blucerchiati sono allo sprint finale e stanno per tagliare il traguardo.

Le indiscrezioni che erano circolate negli scorsi giorni, che volevano la squadra ligure vicina all’acquisto del giocatore per una cifra di circa 12 milioni di euro, sono state confermate dallo stesso direttore tecnico del Genk Dimitri de Condé: “Malinovskyi vuole andare in Italia. La Sampdoria ha fatto un’offerta rispettabile e ha deciso di accettare la nostra controfferta – spiega il dirigente – La probabilità che parta è reale”.

Nel frattempo, oltre al giocatore ucraino, i vertici blucerchiati sono al lavoro per arrivare ai tanto desiderati esterni d’attacco richiesti dal nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. La sensazione, però, è quella che per l’ufficialità di altri colpi in entrata bisognerà attendere prima la risoluzione della situazione societaria, che potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana. Come conferma l’edizione genovese di Repubblica, l’intesa sarebbe ormai vicina e le parti sarebbero in attesa di limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.