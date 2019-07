Castelletto, grosso ramo si stacca in via Piaggio: danneggiati un gazebo e un’auto – FOTO

Genova – Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito questa mattina in via Piaggio, nel quartiere genovese di Castelletto.

Qui un ramo di un pino marittimo si è staccato provocando diversi danni a un gazebo di cemento posizionato in una villa sottostante all’albero.

Alcune parti di muratura del gazebo hanno sfondato il tetto di una vettura parcheggiata in strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a compiere le operazioni per la messa in sicurezza dell’area, rimuovendo parti pericolanti e proteggendo il marciapiede con delle transenne.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.

Fortunatamente, al momento del distacco, non vi erano pedoni in transito.