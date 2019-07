Cinque Terre – Blitz della Finanza per B&B e Case vacanze che non pagavano le tasse

La Spezia – Dichiaravano meno stanze di quelle che venivano in realtà affittate o si nascondevano dietro associazioni culturali per cercare di non pagare le tasse o “dimenticavano” di pagare quanto dovuto al Fisco. Nuovo durissimo blitz della Guardia di Finanza nel settore alberghiero e ricettivo della zona delle Cinque Terre.

Scoperte evasioni fiscali milionarie.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia ha avviato, a livello provinciale, una specifica attività di analisi dell’articolato settore della ricettività turistica, che oggi conta le diverse forme previste dalla legislazione regionale (B&B, affittacamere, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, locazioni brevi ecc).

Partendo dall’analisi di alcuni fra i numerosissimi siti Internet e piattaforme social finalizzate alla pubblicità, prenotazione e pagamento dei soggiorni, il team di finanzieri incaricato ha stilato una prima lista di centinaia di soggetti – tra affittacamere, b&b, case vacanze – ubicati nei comuni delle 5 Terre, La Spezia ed a Lerici – ritenuti fiscalmente a “rischio”. Sono stati poi incrociati dati e segnalazioni, senza trascurare le più precise recensioni dei clienti, perlopiù stranieri, che descrivevano camere con vista “da sogno” e servizi particolarmente accurati.

Sono 24 gli operatori turistici nei cui confronti il controllo è stato avviato e già concluso nei primi 6 mesi del 2019: oltre l’80% di questi aveva dichiarato agli Enti territoriali competenti di disporre di un numero di camere e/o posti letto inferiore a quelli effettivamente riscontrati all’atto delle ispezioni.

In termini di evasione fiscale, si tratta di oltre 1 milione di euro di ricavi non dichiarati per gli anni 2016 e 2017, cui corrisponde anche un debito di I.V.A. per oltre 140.000 €uro.

Tra i casi più eclatanti si annovera:

– un b&b a Vernazza che aveva dichiarato 17 posti letto invece dei 26 accertati dai militari delle Fiamme Gialle, evitando così di annotare ricavi per quasi 180.000 €uro;

– un affittacamere ubicato nel centro di La Spezia che, oltre a non aver dichiarato ricavi per oltre 100.000 €, aveva anche “dimenticato” di versare la tassa di soggiorno, puntualmente riscossa dai propri clienti: il titolare è stato perciò anche segnalato alla Procura della Repubblica di La Spezia per il reato di peculato;

– un contribuente di Framura che fraudolentemente faceva figurare il proprio b&b come un’ “associazione culturale”, occultando cosi al Fisco la totalità dei ricavi conseguiti, pari a circa 100.000 €.

11 attività hanno anche omesso il pagamento del “Canone Speciale Rai” dovuto per la presenza di impianti televisivi nelle camere date in locazione.

L’operazione prosegue con I’ulteriore mappatura e controllo dei soggetti che possono rivelare indizi di inadempienza agli obblighi fiscali, anche al fine di favorire la spontanea emersione di coloro che ancora si presentano come evasori “totali” o “paratotali”.