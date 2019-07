Genova – Rallentamenti e code vengono segnalati sulla Strada Sopraelevata in direzione ponente. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una vettura in avaria che occupa una corsia costringendo tutte le auto ad un cambio di corsia.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso e della polizia locale.

Rallentamenti in lungomare Canepa, in direzione Centro per traffico intenso, in particolare di mezzi pesanti diretti al porto.