Manutenzione strade a Genova – Movimento 5 Stelle: strade allo sfascio

Genova – Le strade e marciapiedi della città avrebbero bisogno di tanta manutenzione e a volte rappresentano un pericolo per pedoni e scooteristi. E’ la denuncia che fanno i consiglieri del Movimento 5 Stelle in Comune e nei Municipi.

“Molti gli episodi in più punti – dichiara il consigliere municipale Michele Colnaghi – Via Buranello, via Giberti, via Giovanetti, piazza Modena… Un disastro! Quando è stata fatta la pavimentazione di via Buranello, ad esempio, che peraltro risale a pochi anni fa, con ogni probabilità è stata eseguita al risparmio: il lastricato sta già cedendo e il marciapiede è sempre più sconnesso. Una situazione che mette a rischio soprattutto gli anziani, che spesso inciampano e si fanno male! I cedimenti si stanno verificando in vari punti, ma ancora più frequentemente dove le vetture transitano per uscire o entrare in via Buranello. Stessa situazione un paio di settimane fa in via Giberti dove, a causa di una buca peraltro più volte segnalata (invano visti gli sviluppi), una signora è inciampata finendo in ospedale. Analogo episodio all’intersezione con via Giovanetti. Oggi, si è verificato un altro episodio in piazza Modena: una signora di 71 anni è inciampata ed è finita allo Scassi con frattura del polso destro e molto probabilmente anche del setto nasale. Non solo bisogna risistemare urgentemente la pavimentazione di tutta la via, ma è fondamentale anche evitare che furgoni e macchine parcheggino sullo stesso come spesso accade. Auspichiamo poi che gli interventi di ripristino vengano eseguiti con materiali della stessa tipologia esistente e non con il solito asfalto”.

“I tappeti rossi servono a coprire le buche e certamente non a provvedere a un’efficiente manutenzione dei marciapiedi e delle strade – aggiunge Stefano Giordano, consigliere comunale pentastellato – abbiamo già denunciato più volte una situazione assurda che rende il cittadino un saltatore a ostacoli nella quotidianità. Ne va da sé che chiederemo meno tappeti rossi e più manutenzione delle strade”.

“Prima attenzione di un’amministrazione virtuosa per garantire sicurezza e benessere – spiega il consigliere regionale Marco De Ferrari – è indirizzare la propria attenzione non su facili slogan e autoreferenzialità, ma sul recupero di risorse da investire sul decoro urbano, sulla cura del territorio nei minimi dettagli, delle strade e dei marciapiedi; sulla mobilità dolce e il trasporto pubblico; sull’aumento degli spazi urbani dedicati al verde a contrasto definitivo degli inquinanti e dell’avanzata del cemento, riportare al centro delle nostre politiche le piazze, i bar, i piccoli negozi”.

“Tutti fatti – continua – già messi in pratica in tutti i comuni che amministriamo come MoVimento 5 Stelle, dove abbiamo risanato bilanci devastati dalla vecchia politica, riducendo gli sprechi (sempre troppi) e aumentando i servizi (sempre troppo pochi) ai cittadini. Solo così, mettendo al centro il cittadino, si può garantire vera sicurezza, benessere collettivo e aumentare, di conseguenza, la qualità della vita di ognuno di noi”.

“Nella speranza che la Giunta provveda quanto prima a mettere mano alle evidenti criticità, il M5S e in particolare il consigliere Colnaghi che questa mattina ha chiamato i soccorsi in piazza Modena, colgono altresì l’occasione di augurare alla concittadina una pronta guarigione”, concludono i pentastellati.