Meteo Liguria – Arriva un nuovo picco di caldo

Nuova risalita dell’anti ciclone africano nel Mediterraneo e nuovo picco delle temperature previsto nel fine settimana che si avvicina in Liguria. Ad auementare il senso di disagio da calore eccessivo un aumento dell’umidità grazie a correnti sud-occidentali umide.

Si rinnova la raccomandazione per anziani, bambini e persone con malattie croniche ad evitare di uscire da casa tra le 11 del mattino e le 18.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 5 luglio 2019

Ancora caldo intenso. Al mattino cielo sereno ovunque a parte qualche stratificazione bassa sul golfo, in dissolvimento. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme sulle testate di Val Trebbia, Aveto, unitamente alla dorsale del Saccarello-Frontè sulle Alpi Liguri con qualche piovasco non escluso, in attenuazione in serata. Altrove bel tempo, ma con nubi basse in aumento in serata sulla fascia costiera tra Savona e Genova.

Venti: Deboli variabili al mattino, da sud nel pomeriggio fino a moderati sui versanti padani (Marin Bianco).

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In lieve calo le minime, massime in lieve calo sotto costa, in aumento nelle aree interne

Costa min: 21/23°C, max: 28/30°C

Interno min: 13/18°C (fondovalle), max: 30/33°C

Sabato 6 luglio 2019

Disagio elevato per l’alto tasso di umidità lungo la fascia costiera.

Sul settore centro-orientale della regione nubi sparse di tipo basso, più serrate sui rilievi retrostanti la costa senza precipitazioni; nelle ore pomeridiane ampie schiarite. Su Imperiese, Savonese occidentale e versanti padani in genere cielo sereno per l’intera giornata.

Venti moderati da sud con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino (Marino).

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime. Tasso di umidità in notevole aumento e sensazione di afa diffusa.

Domenica 7 luglio 2019

Forte vento di marino sui versanti padani specie nel pomeriggio. Alto tasso di umidità lungo le coste.

Molte nubi sul settore centro-orientale con locali piovaschi al mattino sui rilievi retrostanti la fascia costiera. Bel tempo su Imperiese, Savonese di ponente e versanti padani. Vento sostenuto da sud, mare molto mosso. Lieve calo termico in costa, ma contrapposto ad un forte aumento dell’umidità.