Certosa senza acqua sino a domani per un guasto

Genova – Mezza Certosa senza acqua per un guasto alla tubazione dell’acquedotto sino a domani alle 12. Non c’e pace per gli abitanti della zona dove è caduto ponte Morandi e dove l’esplosione di parte del troncone est ha causato l’evacuazione di oltre tremila persone. Questa volta, a creare disagi, una rottura della tubazione in via Jori ed un conseguente calo della pressione in tutta la zona circostante.

E’ successo questa mattina e i lavori di ripristino potrebbero durare sino a domani alle 12.

Per ovviare almeno in parte ai disagi sono in funzione alcune autobotti per approvvigionamento dell’acqua ma con il caldo di questi giorni la situazione sta diventando davvero difficile.