Meteo Liguria – Nuvole e possibili piovaschi nel fine settimana, ma resta il gran caldo

Il passaggio di correnti sud-occidentali umide interesseranno la Liguria nel fine settimana apportando un aumento della nuvolosità bassa specie domenica con forse qualche piovasco tra domenica e lunedi sul settore centro-orientale.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 6 luglio 2019

Disagio da caldo intenso, specie lungo le coste per il forte tasso di umidità.

Lungo la costa savonese, genovese, sul Tigullio ed i rilievi retrostanti nubi basse in movimento rapido dal mare verso la terraferma (Maccaja turbolenta); gli addensamenti saranno più compatti al mattino e il serata, mentre nelle ore centrali della giornata saranno più probabili le schiarite. Bel tempo sui versanti padani, sull’Imperiese e nel pomeriggio anche sullo Spezzino. In serata ulteriore infittimento della nuvolosità specie sul settore centro-orientale della regione, senza conseguenze.

Venti moderati da sud-est sotto costa, da sud-ovest al largo. Forti raffiche da sud sui versanti padani (Marino).

Mare generalmente mosso, molto mosso in serata al largo.

Temperature: In lieve aumento le minime lungo la costa; stazionarie le massime o in lieve calo nelle aree interne maggiormente soggette al Marino. Caldo fastidioso per l’alto tasso di umidità specie lungo le coste.

Costa min: 22/24°C, max: 26/30°C

Interno min: 16/20°C (fondovalle), max: 25/30°C

Domenica 7 luglio 2019

Ancora disagio elevato per l’alto tasso di umidità lungo la fascia costiera. Forti venti da sud sui versanti padani.

Molte nubi sul settore centro-orientale per gran parte della giornata, ma più intense al mattino e alla sera. Non si esclude qualche piovasco sui rilievi retrostanti la fascia costiera e su limitate aree del litorale (specie Tigullio). Ampie schiarite su Imperiese, Savonese di ponente, Valle Bormida e versanti padani in genere.

Venti moderati o forti dai quadranti meridionali.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature pressoché stazionarie. Elevato disagio da caldo per l’alta umidità specie lungo le coste.