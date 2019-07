Saldi estivi al via – Caccia all’affare ma occorre tenere gli occhi aperti

Genova – Caccia all’affare anche in Liguria dove, da oggi, partono i saldi estivi. Un numero sempre maggiore di famiglie attende queste occasioni per aggiornare il guardaroba o per concedersi qualche spesa extra per acquistare capi firmati o di particolare importanza e che, normalmente, non sarebbero “a budget” ma c’è anche chi si concede il lusso con acquisti in più che non avrebbe fatto normalmente.

Il Comune di Genova ha concesso l’uso gratuito dei posteggi per la prima giornata di saldi ed è dunque possibile parcheggiare liberamente in aree blu e parcheggi della zona del centro cittadino.

La caccia all’acquisto non è priva di rischi e le associazioni dei Consumatori, da sempre, mettono in guardia contro le possibili “truffe”. Si consiglia sempre di controllare i prezzi prima dei saldi, per essere certi dell’entità dello sconto e di verificare sempre che i prodotti non siano rimasugli di magazzino di anni precedenti.

Commercianti divisi tra chi si aspetta un forte incremento delle vendite dopo una stagione non proprio positiva e chi chiede che i saldi vengano rivisti e corretti e che soprattutto venga regolamentata meglio l’attività dei colossi on line.