Pegli – Dopo le palme spariscono le panchine della stazione, il degrado avanza inesorabile

Genova – Bidoni della spazzatura al posto delle panchine su cui sostavano anziani e turisti in cerca di refrigerio e di riposo. Nuovo duro colpo all’estetica della stazione di Pegli, una delle più belle della città e, probabilmente, della Liguria intera.

Dopo le palme abbandonate all’infestazione del punteruolo rosso e mai curate nonostante esistano terapie efficaci e infine abbattute senza essere sostituite come invece previsto dalle leggi, un’altro sfregio alla piazza antistante la stazione in stile liberty costruita ad inizio Novecento nel quartiere di Pegli.

Si tratta della rimozione delle panchine e la sostituzione con una fila di bidoni della spazzatura differenziata che deturpano il paesaggio, in spregio a qualunque buon senso.

Residenti sul sentiero di guerra contro la civica amministrazione e Cittadini che si domandano come sia possibile che chi dovrebbe occuparsi di rendere più bello e accogliente il quartiere, in realtà lavori esattamente per fare il contrario.

Nei prossimi giorni partiranno iniziative di protesta che potrebbero sfociare in un corteo per le vie della delegazione.