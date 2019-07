Festival di Nervi – Posti a sedere dietro gli alberi e troppo laterali per vedere lo spettacolo

Genova – Prima le proteste per le multe alle auto in sosta negli stalli a striscia bianca di via delle Palme – trasformati in posteggi per moto senza adeguata informazione – e poi le polemiche per i biglietti venduti per posti a sedere con alberi davanti alla visuale sul palco o troppo laterali per poter ammirare il magnifico spettacolo che si svolge sul palco.

Esplodono con il primo vero spettacolo le polemiche per i posti a sedere per il Festival di Nervi. Dopo i concerti musicali, infatti, con pubblico abituato a muoversi e a vedere il proprio beniamino “da lontano”, arriva il Tokyo Ballet e gli amanti della danza non si accontentano di vedere gli artisti da dietro un albero o talmente laterali rispetto al palco da non poter nemmeno intuire la complessità e l’armoniosità delle coreografie.

Roventi polemiche, ieri sera, a Nervi, per il primo degli eventi internazionali previsti nel calendario. Prima è scoppiata la bufera per le auto posteggiate nelle strisce bianche di via delle Palme e multate senza che vi fossero comunicazioni sulla destinazione alle sole moto dei parcheggi. Poi, alcuni spettatori che avevano pagato il biglietto si sono visti affidare posti a sedere dietro ad alberi giganteschi o talmente laterali da non riuscire nemmeno a vedere l’intero palcoscenico.

Duro il lavoro delle “maschere” che hanno cercato di riassegnare i posti a sedere tenendo in considerazione le esigenze dei pubblico pagante ma poi, esauriti i posti “alternativi”, la tensione è salita alle stelle.

In particolare le proteste hanno riguardato i posti presenti dietro ad un tronco enorme di un cipresso. La presenza di alcuni alberi non sembra essere stata tenuta nella dovuta considerazione nell’allestimento dei posti a sedere e così c’è chi si è ritrovato le piante nel bel mezzo dell’angolo visuale, guardando il palcoscenico.

Come si può seguire un balletto guardando da dietro un albero? Certo non era pensabile abbattere la pianta (i parchi di Nervi ne hanno già persi troppi, per eventi atmosferici e manutenzione inadeguata) ma non si poteva neppure pensare che gli spettatori accettino di pagare un biglietto per poi non riuscire a vedere lo spettacolo nella sua completezza.

Polemiche roventi anche per i posti “laterali”. In molti, specie sui social, si sono lamentati per l’angolatura dei posti a sedere. Talmente inclinati da non lasciar vedere tutto il palcoscenico.

Gli organizzatori replicano di aver “sistemato” tutte le persone che si sono lamentate ma occorre capire come verranno affrontati i prossimi spettacoli o la “brutta figura” rischia di macchiare la reputazione di un grande evento atteso e desiderato.