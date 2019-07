“Festival In una notte d’estate”, gli spettacoli in scena di questa settimana

Genova – Nella cornice di Piazza San Matteo, nel centro storico di Genova, continua anche questa settimana il Festival In una notte d’estate organizzato da Lunaria Teatro. Giunta alla sua ventiduesima edizione, la rassegna ospiterà eventi fino al prossimo 8 agosto.

Per questa settimana sono previsti spettacoli a cominciare da domani, martedì 9 luglio, quando andrà in scena “Maruzza Musumeci”, spettacolo tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri e interpretato da Pietro Montadon. Una storia d’amore impossibile ambientata a Vigata, borgo di fantasia reso celebre dalle avventura del commissario Montalbano.

La serata di giovedì 11 luglio sarà invece dedicata alla musica: Michela Centanaro, Julyo Fortunato e Maria Giulia Mensa si esibiranno ne “La canzone italiana: contorni di un paese in mutamento”, carrellata dei brani degli anni ’50, ’60 e ’70 più rappresentativi dei cambiamenti sociali del tempo.

Venerdì 12 luglio è la volta di Teatro della Caduta di Torino che vede l’attrice Lorena Senestro offrire una personalissima interpretazione del celebre “salottino in disuso” di Guido Gozzano, accompagnata al pianoforte da Andrea Gattico. è la volta di “La signorina Felicita, ovvero la felicità” , produzione delche vede l’attriceoffrire una personalissima interpretazione del celebre “salottino in disuso” di, accompagnata al pianoforte da Andrea Gattico.

Sabato 13 luglio gli Alex Atzewi e del suo balletto, e sempre alla luna è dedicato l’evento speciale di domenica 14 all’Osservatorio astronomico del Righi, un percorso con Remo Viazzi e gli attori di Lunaria nella letteratura dedicata al nostro satellite, seguito da un’osservazione astronomica e da una proiezione nel planetario. gli “Incontri con la Luna” a cui si ispirano le coreografie die del suo balletto, e, un percorso cone gli attori di Lunaria nella letteratura dedicata al nostro satellite, seguito da un’osservazione astronomica e da una proiezione nel planetario.

Inizio spettacoli ore 21,15 salvo dove diversamente indicato.

Biglietti: intero 12 euro; ridotto 10 euro (over 65, under 26, tessera Cral Regione Liguria e possessori di Green Card); under 13 7 euro; incontri aperitivo 1 euro; carnet nominativo per studenti universitari 20 euro per 4 spettacoli; per i giovani con meno di 26 anni, infine, è prevista la promozione “Porta un amico” che prevede un costo del biglietto di 8 euro a testa presentandosi in due.

Informazioni e prenotazioni: tel. +39 010 2477045; cel. + 39 373 7894978; web tel. +39 010 2477045; cel. + 39 373 7894978; web www.lunariateatro.it ; mail info@Lunariateatro.it