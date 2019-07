Mi piace: Mi piace Caricamento...

Genova – Principio di incendio in un appartamento di via XX settembre.Per cause ancora da verificare, le fiamme sono divampate e hannointeressato un appartamento nel centro cittadino.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fioco che hanno soento il rogo e messo in sicurezzal’appartamento.Non sono ancora state chiarite le cause dell’incendio ma sembra che a innescare le fiamme ssia stata una cicca di sigaretta gettata in un cestino.