Genova – Pedofilo ruba bambino al Porto Antico e ne abusa, arrestato 39enne

Genova – Avrebbe avvicinato un bimbo ad uno stand del Porto Antico, dove era in corso un evento, e dopo averlo preso per mano lo ha convinto a seguirlo in una zona appartata dove lo avrebbe molestato sessualmente. Un 39enne è stato arrestato dalla polizia che lo ha sottratto da un tentativo di linciaggio ad opera di persone presenti che si sono accorte di quanto stava avvenendo e hanno cercato di farsi giustizia da soli.

L’uomo è stato condotto al carcere femminile di Pontedecimo dove si trova lo speciale “reparto” dedicato a chi si macchia di reati sessuali come stupro o violenza sui minori. Una “precauzione” per evitare che gli altri detenuti li sottopongano a violenze per quel “codice carcerario” che prevede che chi si macchia di reati contro donne e bambini debba essere punito.

Ancora da ricostruire con precisione la vicenda ma, secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avvicinato il bambino e dopo averne carpito la fiducia con uno stratagemma, si sarebbe appartato con lui sfogando turpi desideri e molestandolo.

Fortunatamente una persona che si era insospettita lo ha seguito e individuato e ha subito dato l’allarme facendo scattare una piccola “caccia all’uomo” tra i presenti.

Il maniaco è stato immobilizzato e solo l’intervento degli agenti ha evitato il peggio.

Il bambino è stato riconsegnato ai genitori e trasferito in ospedale per accertamenti.