Genova – Traffico interdetto in via Evandro Ferri, a Rivarolo, per una fuga di gas.

Gli agenti della Polizia Locale sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno bloccato il transito veicolare nel tratto compreso tra via San Donà di Piave e Ponte Polcevera.

Al momento non è stata chiarita la causa della fuga.

Notizia in aggiornamento