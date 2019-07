La Spezia – Comune userà telecamere di privati per sorvegliare il quartiere Umbertino

La Spezia – Un contratto di comodato d’uso gratuito tra alcuni condomini del quartiere Umbertino e il comando di Polizia Municipale per utilizzare le telecamere dei privati per sorvegliare la zona e il quartiere.

Una forma rivoluzionaria di collaborazione tra Cittadini e Istituzioni quella che verrà presentata nei prossimi giorni a La Spezia con i privati cittadini che mettono a disposizione i propri impianti di sorveglianza, già presenti e funzionanti, e la polizia locale che potrà utilizzare le immagini per i propri scopi di sicurezza.

La firma dell’accordo, i cui particolari sono ancora “segreti” verrà apposta domani, nel corso di una conferenza stampa-cerimonia che vedrà la sottoscrizione di uno speciale “patto” che permette agli agenti di usare telecamere di proprietà di provati con un accordo di comodato d’uso.

Il Comune risparmierà i costi di installazione e i condomini continueranno ad avere un impianto privato di video sorveglianza non necessariamente legato all”attività di controllo di sicurezza che resterà esclusiva – ovviamente – degli agenti.

Una collaborazione sempre più stretta tra privati e amministrazione pubblica che non manca di suscitare alcune perplessità sulla liceità di tali accordi laddove, di norma, le reti di controllo sono gestite esclusivamente dalla pubblica amministrazione che è soggetta a leggi e regolamenti ben diversi da quelli cui è soggetto un privato.

Per questo motivo l’esperimento è ancora più interessante e verrà costantemente tenuto sotto controllo da diversi enti.