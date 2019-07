“Libero Cinema in Libera Terra”, a Carcare stasera la rassegna di film contro le mafie

Carcare (Savona) – Un appuntamento dedicato al cinema per dire no alla criminalità organizzata. Arriva stasera lunedì 8 luglio a Carcare, in provincia di Savona, “Libero Cinema in Libera Terra”, la rassegna cinematografica itinerante contro le mafie che ogni estate viaggia per tutta la penisola italiana per diffondere messaggi di legalità e cultura promuovendo i valori dell’accoglienza e della solidarietà.

La manifestazione, giunta quest’anno alla 14° edizione, è partita lo scorso venerdì da Assisi, prima tappa di un lungo viaggio che interesserà numerose città italiane per tutto il mese di luglio.

Nell’appuntamento di stasera al Foro Boario a partire dalle ore 21.15 andrà in scena “Mafia Liquida”, performance tra cinema e fumetto con Vito Baroncini alla lavagna luminosa. Terminata l’esibizione, verrà proiettato “Libero (Livre)”, film di Michel Toesca uscito nel 2019. La pellicola è un reportage di denuncia della durata di circa 100 minuti sulla politica dei respingimenti al confine tra Italia e Francia dove vive Cèdric Herrou, il contadino-eroe che da molti anni offre ospitalità a tutti i giovani e le famiglie che rimangono bloccate nella Val Roia.

Attraverso un’analisi lucida e senza filtri di una situazione che ha del drammatico, il film vuole denunciare l’urgenza di un intervento da parte delle istituzioni per dire basta a questa condizione.

Ad ispirare Libera, organizzatrice del progetto, le parole di Ettore Scola: “I più grandi nemici della mafia sono la cultura e la conoscenza. Il suo miglior amico è l’ignoranza. Proprio quella che vediamo diffondersi anche nel nostro paese come una nuova ideologia e per combatterla anche il cinema può fare la sua parte”. Non meno importante anche il pensiero di Don Luigi Ciotti, che sembra esemplificare lo spirito di questa importante manifestazione: “Le mafie a volte temono molto di più un buon film, di una solo annunciata normativa repressiva. Lo straordinario merito del linguaggio del cinema è quello di impregnare la nostra cultura tanto di denuncia quanto di educazione all’impegno civile”.