Marassi – Auto che legge le targhe e multa in automatico, strage di auto in sosta vietata

Genova – Polizia locale in azione con l’auto dotata di sistema elettronico di lettura delle targhe e che multa “in automatico”, questo pomeriggio, a Marassi. La vettura equipaggiata con lo speciale sistema elettronico ha girato a lungo per le vie più trafficate e più “difficili” del popoloso quartiere della ValBisagno, facendo strage di auto parcheggiate in sosta vietata, in seconda fila davanti ai locali “dell’aperitivo” e nelle piazze dove la sosta selvaggia è all’ordine del giorno.

Obiettivo dei controlli, però, erano anche le revisioni e la corretta assicurazione delle vetture e così la macchina ultra-tecnologica della polizia locale ha sostato a lungo davanti alla chiesa di corso Sardegna, con gli obiettivi puntati verso il senso di marcia per esaminare il maggior numero di targhe di passaggio e verificare il certificato assicurativo e lo stato della revisione dei mezzi.

Si tratta di gravi irregolarità che, se sanzionate, possono far lievitare l’importo delle multe anche a diverse centinaia di euro.

I controlli verranno ripetuti anche nei prossimi giorni e la presenza della polizia locale è stata “notata” sui social dove in molti si sono domandati se l’auto leggi-targhe verrà usata anche durante gli incontri calcistici, quando il quartiere di Marassi diventa un’enorme area di parcheggio selvaggio per auto e moto.

Mezzi che vengono lasciati sui marciapiedi e persino nelle aiuole di via Bertuccioni e ingombrano ogni spazio libero del piazzale (privato) della Chiesa di Santa Margherita, al punto da aver bloccato l’ambulanza che tempo fa era intervenuta per soccorrere il parroco, vittima di un malore.

“Se vengono durante la partita ripianano le casse del Comune” – scherzano i residenti di Marassi sui social – risate amare per chi, ogni ad ogni incontro sportivo, deve sopportare chiusura di strade, spostamenti forzati delle auto in sosta e anche il dileggio dei tanti tifosi che “dividono” le multe prese riempiendo l’auto nel numero massimo di passeggeri.

In caso di sanzione, infatti, con meno di 10 euro a testa si paga la multa senza troppi problemi. Meno che a pagare il parcheggio o a viaggiare con il bus.