Semafori T-red al via all’incrocio corso Europa via Timavo

Genova – Entra in funzione ufficialmente questa mattina, all’incrocio tra corso Europa – via Timavo e via Isonzo, il primo semaforo T-red del capoluogo ligure. L’impianto è in grado di multare in modo autonomo chi passa con il rosso ma anche chi lo fa con il giallo dopo alcuni second, chi supera anche solo con una ruota la linea bianca dello stop e chi occupa una corsia di svolta e poi prosegue dritto.

Molta ancora la confusione sui comportamenti sanzionati e su media diversi il Comune ha fornito versioni contrastanti e automobilisti e scooteristi che non vogliono prendere multe dovranno cercare di adottare il comportamento più “attento” possibile.

Durante il periodo di sperimentazione, durato circa un mese, il semaforo è stato tarato e programmato e colpiva in media 100 mezzi al giorno.

Se l’ulteriore sperimentazione darà gli effetti sperati – ufficialmente la riduzione dei comportamenti a rischio – il semaforo verrà installato a tutti gli incroci pericolosi della città e con particolare riguardo in quelli dove si sono verificati incidenti mortali o con gravi conseguenze.