Litiga con la moglie e nasconde una pistola in auto: arrestato

Genova – Ieri sera la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un genovese di 70 anni, pregiudicato, per il reato di possesso di armi clandestine.

Una volante della Questura è intervenuta in via Digione dopo la segnalazione di lite piuttosto animata in famiglia.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 70enne che inveiva nei confronti della moglie, una genovese di 67 anni, per motivi di gelosia.

Quando la coppia si è calmata la donna si è rivolta al marito dicendo: “dagli la pistola, su digli della pistola, ammetti che mi stavi minacciando di morte” e, mentre quest’ultimo ha negato il possesso, la moglie ha aperto un mobile della sala per poi consegnare ai poliziotti un sacchetto con all’interno una scatola con 36 cartucce.

A quel punto il 70enne, messo alle strette, ha ammesso di avere una pistola nascosta all’interno della propria autovettura parcheggiata sotto casa.

La successiva perquisizione della vettura ha consentito agli operatori di rinvenire tra lo schienale ed il sedile lato guida una revolver modello 36 calibro 38, con matricola cancellata e 5 cartucce inserite nel tamburo ed un coltello a serramanico della lunghezza di 23 cm.

Il 70enne, che è stato anche denunciato per il possesso ingiustificato del coltello, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.

