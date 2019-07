Meningite, caso sospetto a Savona: bimbo di tre mesi ricoverato al Gaslini

Genova – Sono stabili le condizioni del bambino di tre mesi ricoverato all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova per una sospetta meningite batterica.

Il piccolo, nella mattinata di ieri, è arrivato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona con febbre alta.

I medici del pronto soccorso, visitato il piccolo, hanno provveduto a un ricovero immediato per una sospetta sepsi meningococca.

Sono state subito somministrate le cure del caso ma, viste le condizioni non stabili, si è deciso per il trasferimento a Genova.

Trasferito nel reparto di rianimazione a Savona, è stato preso in carico dall’equipe della Rianimazione Pediatrica del Gaslini.

Come specificato da una nota della Asl, il caso è stato segnalato all’Ufficio di Igiene dell’ASL 2 per l’avvio della chemioprofilassi ai contatti più stretti e in buona parte già effettuata.