Parcheggi a Genova, tornano le tariffe per le frazioni orarie

Genova – Parcheggi a pagamento con tariffe per le frazioni orarie. Nuova rivoluzione, nel capoluogo ligure, per i posteggi di alcune zone della città dove sarà nuovamente possibile sostare pagando solo le frazioni di ora effettivamente necessarie ed utilizzate.

Il provvedimento verrà presentato domani, in Comune, con i vertici di GenovaParcheggi e dell’assessore al Traffico, il vice-sindaco Stefano Balleari.

Una scelta che garantirà ai genovesi la possibilità di utilizzare i posteggi pubblici anche per periodi inferiori all’ora – che prima era il minimo pagabile con i parcometri.

Il provvedimento era richiesto a gran voce dai genovesi che denunciavano da tempo l’impossibilità di effettuare soste brevi – quelle che il Comune sostiene di voler incentivare – perché l’automobilista è comunque obbligato a pagare almeno la prima ora.

Un pagamento che difficilmente spinge chi ha posteggiato ad andare via prima.