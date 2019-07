Parco acquatico Le Caravelle, arriva la giornata dedicata alla donazione del sangue

Ceriale (Savona) – Una giornata interamente dedicata alla donazione del sangue e al volontariato. Si terrà sabato 13 luglio presso il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, in provincia di Savona, l’evento “Tuffati a donare”.

Per tutto il giorno saranno presenti i volontari di AVIS Liguria, Admo Liguria e Aido Liguria, pronti a ricordare a tutti i presenti quanto sia importante donare il sangue soprattutto durante l’estate, uno dei periodi più critici per le attività di volontariato.

La donazione è come un tuffo in piscina: serve prima un attento e serio momento di valutazione e analisi, che deve essere però sempre seguito da grande entusiasmo e soddisfazione. Un invito aperto agli ospiti del parco, un appello da raccogliere con generosità e altruismo per lanciarsi a donare per gli altri.

L’evento avrà il doppio obiettivo di festeggiare i donatori, i volontari e i loro amici ma soprattutto quello di promuovere le attività delle associazioni e informare su quanto sia prezioso il contributo di tutti.

La giornata inizierà ufficialmente con l’amichevole partecipazione di Luca Galtieri, un coinvolgente flashmob acquatico e l’immancabile tuffo. Si proseguirà con il canta-doccia, le foto con la cornice “Tuffati a donare” e le mascotte AVIS. Anche quest’anno non mancheranno il torneo di beach volley, i clown e i giochi in acqua.