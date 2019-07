Sampierdarena, nuovo baby pit stop al Municipio Centro Ovest

Genova – Un nuovo spazio dedicato ai genitori e ai loro piccoli nel ponente genovese. È stato inaugurato oggi a Genova Sampierdarena il nuovo baby pit stop a disposizione di tutte le famiglie allestito al piano terra della sede del Municipio Centro Ovest di via Sampierdarena 34.

All’apertura ufficiale hanno partecipato l’assessore alle pari opportunità e diritti Arianna Viscogliosi, l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Paolo Fanghella e il presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia.

Presente anche Franco Cirio, presidente regionale dell’Unicef, che ha collaborato con Ikea per l’ideazione e la realizzazione di questo spazio inedito. Un luogo riservato, completamente arredato e accogliente dove sarà possibile allattare comodamente il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino.

Si tratta solo dell’ultimo centro in ordine di tempo, che segue quelli aperti già in passato in diverse biblioteche e musei della città.