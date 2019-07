Villa Bombrini, ecco “Genova Rock City”: tre serate di musica e street food

Genova – Un week end intenso all’insegna del divertimento, della musica e del buon cibo. Arriva da venerdì 19 a domenica 21 luglio a Villa Bombrini, nel quartiere di Cornigliano, la prima edizione del festival “Genova Rock City”, una grande tre giorni per valorizzare la storica villa del ponente genovese.

Protagonista assoluta della manifestazione sarà la musica, con particolare attenzione al rock, al rockabilly e al metal. Durante le tre serate saranno infatti presenti molti ospiti speciali, band di rilievo del panorama nazionale e non solo.

Il primo giorno si esibiranno gli Skiantos, storico nome del punk rock italiano. La band, attiva fin dalla metà degli anni ’70, viene definita come l’ideatrice del “rock demenziale”, che unisce le sonorità tipiche della musica rock con la grande ironia che contraddistingue i membri del gruppo. Ad aprire il concerto saranno invece il Trio Dada, i Comma 22 e le Steel Drama.

La seconda serata avrà il suo fulcro con il rockabilly e le atmosfere vintage dei britannici Firebirds, conosciuti al grande pubblico per aver suonato al Rockabilly festival per il 50° anniversario della Sun Records e per il 25° anniversario della scomparsa di Elvis Presley. Il gruppo accompagnerà con la loro splendida musica l’esposizione di macchine e moto d’epoca che verranno presentate in occasione del festival. In apertura The Goldy Flame, The Pinball e Miki & the Red Rockets.

Ultima serata invece all’insegna del metal con ben nove band del panorama underground genovese e torinese in attesa del gran finale con l’esibizione dei Necrodeath, uno dei gruppi più importanti della musica estrema italiana degli ultimi 30 anni. Prima di loro si esibiranno Liquid Store, Rebels Under Rain, Tornado, Hilldale Shock, Hounds, Loculo, Powerdrive, Hateworld e Stato Dassedio.

Ad accompagnare le serate ci saranno anche stand gastronomici per tutti i gusti con street food gourmet e molto altro ancora. Per maggiori informazioni sarà possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell’evento.