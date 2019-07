Castelletto, cade dalla finestra e travolge nonna e nipote: morta una donna

Genova – Tragedia questa mattina in via Delpino, nel quartiere genovese di Castelletto.

Una donna di 70 anni è caduta dalla finestra della sua abitazione, probabilmente con l’intento di uccidersi.

La 70enne, nella caduta, ha centrato una donna che in quel momento stava passeggiando con il nipotino di un anno.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto ma per la donna caduta dalla finestra non c’è stato nulla da fare e ai militi del 118 non è rimasto che constatare il decesso.

Soccorsi, invece, la nonna e il nipotino.

Entrambi sono stati portati in codice giallo rispettivamente all’ospedale Galliera e all’ospedale pediatrico Gaslini e non sono in pericolo di vita.

Sotto shock ma illesa la mamma del bambino.