Meteo Liguria – Ancora nuvole e qualche temporale

Ancora instabilità sul nord Italia per il cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo che consente l’ingresso di correnti fredde e cariche di umidità in arrivo dall’Atlantico. Ancora instabilità con possibilità di temporali, specie nelle ore pomeridiane.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 11 luglio 2019

Al mattino passaggio di nubi medio-alte su tutta la regione; ma non escludiamo la presenza di nubi più basse sul settore centrale. Nel corso del pomeriggio troveremo delle ampie schiarite sul settore centro-orientale, mentre a ponente il cielo rimarrà maggiormente coperto, con la possibilità di temporali durante il tardo pomeriggio soprattutto sul savonese occidentale e relativo entroterra.

Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali.

Mare in prevalenza poco mosso, locali rinforzi a mosso tra Savona e Genova.

Temperature in lieve aumento nei valori massimi con oscillazione tra i 19 e i 30 gradi sulla costa e tra i 12 e i 28 gradi nell’interno.

Venerdì 12 luglio 2019

Alternanza tra sole e annuvolamenti sull’intera regione. Da metà giornata possibile sviluppo di fenomeni temporaleschi nell’entroterra.

Venti al primo mattino deboli o localmente moderati da nord, in rotazione a sud-ovest nel corso della giornata.

Mare poco moss

Temperature: In generale aumento soprattutto nei valori massimi.

Sabato 13 luglio 2019

Aumento della nuvolosità nel corso della giornata, possibili precipitazioni dal pomeriggio ad iniziare dal levante.