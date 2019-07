Andora – Incidente nella notte all’uscita dall’autostrada A10 Genova-Ventimiglia

Andora (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto che guidava e si è ribaltato. E’ successo la notte scorsa, attorno all’una, all’uscita del casello di Andora, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Protagonista dell’incidente un automobilista che potrebbe essere rimasto vittima di un colpo di sonno o di un errore nella velocità con cui affrontare la curva.

La persona alla guida del mezzo ha perso il controllo e ha prima urtato il guard-rail e poi si è ribaltata.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma, fortunatamente, la persona alla guida è riuscita a uscire da sola dall’abitacolo del veicolo e ad attendere i soccorsi.

L’auto è stata rimossa dai vigili del fuoco e l’automobilista condotto in ospedale per accertamenti.

In fase di ricostruzione le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

(foto Archivio)